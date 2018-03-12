Юбилейный
Си Ди Би Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
3,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
452 ₽
Ставка
3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|от 30 000 ₽
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
процентная ставка по вкладу «Сберегательный», действующая на дату досрочного изъятия; по действующим договорам, заключенным до 12.02.2018г., процентная ставка по вкладу сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 2 городах России
2 216
Справочная информация
АО «Си Ди Би Банк»
- Адрес
-
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/им. Янковского, д. 400/170
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 210-98-79
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