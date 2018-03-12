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Юбилейный

Си Ди Би Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
452
Ставка
3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес.
от 30 000 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
процентная ставка по вкладу «Сберегательный», действующая на дату досрочного изъятия; по действующим договорам, заключенным до 12.02.2018г., процентная ставка по вкладу сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 2 городах России
2 216
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Справочная информация
АО «Си Ди Би Банк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/им. Янковского, д. 400/170
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 210-98-79

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