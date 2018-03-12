Динамичный
Воронеж, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 053 ₽
Ставка
6,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 30 000 ₽
|6,6
|367 дней
|от 500 $
|0,55
|367 дней
|от 400 €
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 30 дней - по ставке 0,01%, от 31 до 90 дней - по ставке 4,9% в рублях, 0,2% в долларах, 0,1% в евро, от 91 до 180 дней - 5,7%; 0,3% и 0,15%, от 181 до 271 дня - 5,95%; 0,4% и 0,2%, от 272 до 366 дней - 6,2%; 0,5% и 0,25% соответственно
- Увеличение ставки
-
возможно
при пролонгации или при других условиях
на 0,5 п.п. в рублях в рамках акции "Плюс для клиента", подробнее см. сайт банка
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 10:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Динамичный» в 22 городах России
18 465
Справочная информация
АО «Банк Воронеж»
- Адрес
-
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
- Отделения и банкоматы
-
в городе Воронеж
- Телефоны
-
(495) 775-78-68(812) 622-07-09(473) 206-52-82
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический
|7,45
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Классический+
|7,15
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный
|6,95
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|5,3
|10 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть