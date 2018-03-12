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Динамичный

Воронеж, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 053
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 30 000 ₽ 6,6
367 дней
от 500 $ 0,55
367 дней
от 400 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 30 дней - по ставке 0,01%, от 31 до 90 дней - по ставке 4,9% в рублях, 0,2% в долларах, 0,1% в евро, от 91 до 180 дней - 5,7%; 0,3% и 0,15%, от 181 до 271 дня - 5,95%; 0,4% и 0,2%, от 272 до 366 дней - 6,2%; 0,5% и 0,25% соответственно
Увеличение ставки
возможно при пролонгации или при других условиях
на 0,5 п.п. в рублях в рамках акции "Плюс для клиента", подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Динамичный» в 22 городах России
18 465
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Справочная информация
АО «Банк Воронеж»
Адрес
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Отделения и банкоматы
в городе Воронеж
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-78-68
(812) 622-07-09
(473) 206-52-82

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