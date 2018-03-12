до 30 дней - по ставке 0,01%, от 31 до 90 дней - по ставке 4,9% в рублях, 0,2% в долларах, 0,1% в евро, от 91 до 180 дней - 5,7%; 0,3% и 0,15%, от 181 до 271 дня - 5,95%; 0,4% и 0,2%, от 272 до 366 дней - 6,2%; 0,5% и 0,25% соответственно