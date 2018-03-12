Умножай. Особый
Севергазбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
171 082 ₽
Ставка
6,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1098 дней
|от 5 000 000 ₽
|6,3
|6,85
|6,9
|6,7
|6,7
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1098 дней
|от 150 000 $
|0,3
|0,7
|1,2
|1,6
|1,6
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1098 дней
|от 150 000 €
|0,1
|0,3
|0,4
|0,45
|0,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/MasterCard/МИР
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
+0,5% в рублях, 0,1% в валюте для держателей международных банковских карт «MasterCard World Black Edition»
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умножай. Особый» в 35 городах России
4 928
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
-
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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