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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты на счет банковской карты VISA/MasterCard/МИР Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно +0,5% в рублях, 0,1% в валюте для держателей международных банковских карт «MasterCard World Black Edition» Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 11:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.