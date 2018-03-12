Вход
Поиск

Умножай. Особый

Севергазбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
171 082
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1098 дней
от 5 000 000 ₽ 6,3 6,85 6,9 6,7 6,7
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1098 дней
от 150 000 $ 0,3 0,7 1,2 1,6 1,6
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1098 дней
от 150 000 € 0,1 0,3 0,4 0,45 0,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/MasterCard/МИР
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
+0,5% в рублях, 0,1% в валюте для держателей международных банковских карт «MasterCard World Black Edition»
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умножай. Особый» в 35 городах России
4 928
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Вологда
Отделения 4 Банкоматы 43 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Умножай-online 7,1 500 000 ₽ Посмотреть
Прибавляй. Особый 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Прибавляй-online 6,85 500 000 ₽ Посмотреть
Умножай 6,8 500 000 ₽ Посмотреть
Прибавляй 6,65 1 500 000 ₽ Посмотреть
Решай-online 5,6 500 000 ₽ Посмотреть
Решай. Особый 5,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Решай 5,3 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 4,5 100 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще