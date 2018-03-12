Решай. Особый
Севергазбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
41 379 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|275 дней
|367 дней
|735 дней
|1098 дней
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,3
|5,5
|5,5
|5,4
|5,2
|4,7
|91 день
|181 день
|275 дней
|367 дней
|735 дней
|1098 дней
|от 50 000 $ до 200 000 $
|0,4
|0,65
|0,65
|1
|1
|1
|91 день
|181 день
|275 дней
|367 дней
|735 дней
|1098 дней
|от 40 000 € до 160 000 €
|0,05
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/MasterCard/МИР
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении (получении) ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ - на 0,25% в рублях, 0,1% в долларах/евро; +0,5% в рублях, 0,1% в валюте для держателей международных банковских карт «MasterCard World Black Edition»
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Решай. Особый» в 35 городах России
4 194
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
-
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
Специальные предложения
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