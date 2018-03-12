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Прибавляй. Особый

Севергазбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
85 390
Ставка
6,85%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 5 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,2 6,85 6,8 6,5 6
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 150 000 $ до 500 000 $ 0,2 0,5 0,9 1,4 1,4
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 150 000 € до 500 000 € 0,1 0,3 0,35 0,4 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для вкладов, открытых на срок более 180 дней, проценты выплачиваются за период фактического нахождения вклада в банке (см. подробнее на сайте банка)
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении (получении) ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ - на 0,25% в рублях, 0,1% в долларах/евро; +0,5% в рублях, 0,1% в валюте для держателей международных банковских карт «MasterCard World Black Edition»
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прибавляй. Особый» в 35 городах России
4 470
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Вологда
Отделения 4 Банкоматы 43 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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