для вкладов, открытых на срок более 180 дней, проценты выплачиваются за период фактического нахождения вклада в банке (см. подробнее на сайте банка)

при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении (получении) ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ - на 0,25% в рублях, 0,1% в долларах/евро; +0,5% в рублях, 0,1% в валюте для держателей международных банковских карт «MasterCard World Black Edition»