Свобода Валютный+
Аверс, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,10%
Сумма
от 500 $
Срок
93 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 $
Ставка
0,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|93 дня
|от 500 $
|0,1
|93 дня
|от 500 €
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода Валютный+» в 3 городах России
5 247
Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 700-43-21 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Свобода+
|6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Гармония+
|6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Традиция
|5,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть