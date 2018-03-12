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Свобода Валютный+

Аверс, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,10%
Сумма
от 500 $
Срок
93 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0 $
Ставка
0,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
93 дня
от 500 $ 0,1
93 дня
от 500 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода Валютный+» в 3 городах России
5 247
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 9 Банкоматы 39 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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