Вход
Поиск

Клевер

Черноморский банк развития и реконструкции, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 099
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 3 000 ₽ 5,25 5,5 5,8
от 300 000 ₽ 5,5 5,75 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000/5 000 рублей; не позднее чем за 30 дней до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Клевер» в 22 городах России
4 075
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Отделения и банкоматы
в городе Симферополь
Отделения 6 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(3652) 54-89-05

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Клевер+ 6,25 300 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 3 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще