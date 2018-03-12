Клевер
Валюта
₽
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 099 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 3 000 ₽
|5,25
|5,5
|5,8
|от 300 000 ₽
|5,5
|5,75
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000/5 000 рублей; не позднее чем за 30 дней до окончания срока договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Клевер» в 22 городах России
4 075
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
- Адрес
-
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в городе Симферополь
- Телефоны
-
(3652) 54-89-05
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|Универсальный
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