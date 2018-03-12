Доверительный
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
14 ₽
Ставка
5,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1098 дней
|от 1 000 ₽
|3,75
|5,75
|5
|5,25
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1098 дней
|от 100 $
|0,05
|0,15
|0,65
|0,9
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1098 дней
|от 100 €
|0,03
|0,05
|0,3
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доверительный» в 11 городах России
9 029
Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
- Адрес
-
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Севастополь
- Телефоны
-
(692) 53-90-31
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
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