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Доверительный

Севастопольский Морской Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
14
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1098 дней
от 1 000 ₽ 3,75 5,75 5 5,25
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1098 дней
от 100 $ 0,05 0,15 0,65 0,9
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1098 дней
от 100 € 0,03 0,05 0,3 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доверительный» в 11 городах России
9 029
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Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
Отделения и банкоматы
в городе Севастополь
Отделения 16 Банкоматы 21 посмотреть на карте
Телефоны
(692) 53-90-31

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