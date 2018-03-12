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Казна

Кошелев-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
235
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 269 дней от 270 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 15 000 ₽ 6,25 6,25 6
от 91 до 269 дней от 270 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 500 $ 1 1,3 1,6
от 91 до 269 дней от 270 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 500 € 0,25 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации
Частичное снятие
возможно
совокупно сумма расходных операций не может превышать 50% от суммы вклада на дату открытия
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 180 дней - 0,05% годовых, со 181 по 729 день - 4% годовых для вкладов в рублях, 0,5% годовых для вкладов в долларах, 0,15% - в евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Казна» в 6 городах России
11 480
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 10 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 251-00-00

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