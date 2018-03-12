Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Для открытия вклада пенсионное удостоверение не требуется. Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 15.02.2018 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.