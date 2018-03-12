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Пенсионный

Кошелев-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
66
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 6,5 6
370 дней 730 дней
от 50 $ 1,3 1,3
370 дней 730 дней
от 50 € 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Для открытия вклада пенсионное удостоверение не требуется.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 6 городах России
7 022
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 10 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 251-00-00

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