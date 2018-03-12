Пенсионный
Кошелев-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
66 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|730 дней
|от 1 000 ₽
|6,5
|6
|370 дней
|730 дней
|от 50 $
|1,3
|1,3
|370 дней
|730 дней
|от 50 €
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Для открытия вклада пенсионное удостоверение не требуется.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 6 городах России
7 022
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
-
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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