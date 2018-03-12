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Пенсионный оптимальный

Ставропольпромстройбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС и ИНН.
Валюта
Ставка
3,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1825 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
3,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
5 лет
от 10 ₽ 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
возможно поступление пенсий из ПФ РФ
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный оптимальный» в 18 городах России
2 575
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Отделения и банкоматы
в городе Ставрополь
Отделения 3 Банкоматы 36 посмотреть на карте
Телефоны
(8652) 30-60-30

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