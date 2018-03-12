Вход
Поиск

Выгодный

ВТБ, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 680
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 100 000 ₽ 6,7 6,55 6,5 6,2 5,9 3,1
от 91 до 180 дней от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 $ 0,4 1 1,5 1,65 1,7 1,7
от 91 до 180 дней от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 181 дня - исходя из 0,6 процентной ставки, действующей по вкладу
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 2 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 302 городах России
404 563
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 83 Банкоматы 358 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Выгодный онлайн 7 30 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,25 100 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый онлайн 6,25 30 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 3,75 100 000 ₽ Посмотреть
Комфортный онлайн 3,75 30 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще