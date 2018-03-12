Вход
Поиск

Депозит в иностранной валюте на 365 дней

Сельмашбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 5 000 $
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
75 $
Ставка
1,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
365 дней
от 5 000 $ 1,5
365 дней
от 5 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозит в иностранной валюте на 365 дней» в 2 городах России
3 143
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
Адрес
344029, г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, д. 102
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 283-20-68

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
3 месяца 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 5,5 300 ₽ Посмотреть
Перспективный 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
1 месяц 5 500 000 ₽ Посмотреть
Перспективный-2 5 200 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще