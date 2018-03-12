Депозит в иностранной валюте на 365 дней
Сельмашбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 5 000 $
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
75 $
Ставка
1,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|365 дней
|от 5 000 $
|1,5
|365 дней
|от 5 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозит в иностранной валюте на 365 дней» в 2 городах России
3 143
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
- Адрес
-
344029, г. Ростов-на-Дону,
пр-тСельмаш, д. 102
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 283-20-68
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