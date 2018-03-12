Детский накопительный (в конце срока)
Липецккомбанк, вклад Все вклады банка
Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 14 лет (при предъявлении документа «Свидетельство о рождении ребенка»).
Валюта
₽
Ставка
6,45%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
324 ₽
Ставка
6,45%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 367 до 375 дней
|от 5 000 ₽
|6,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 14 лет.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей в наличном порядке, в безналичном - без ограничений
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются по ставке 1% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
в рамках проведения рекламных акций возможна выдача именных сертификатов на повышение процентной ставки по вкладу
- Автопролонгация
-
возможна
если на день переоформления возраст ребенка достиг 14 лет или такого вида вклада не существует, он переоформляется во вклад «До востебования»
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Детский накопительный (в конце срока)» в 8 городах России
3 513
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
-
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в городе Липецк
- Телефоны
-
(4742) 32-93-29
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