Детский накопительный (раз в полгода)

Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 14 лет (при предъявлении документа «Свидетельство о рождении ребенка»).

Валюта ₽ Ставка 6,30% Сумма от 5 000 ₽ Срок от 730 дней Основные характеристики выплата в конце срока

капитализация

льготное расторжение

пополнение Вклад Вклад Доход Доход Налог Налог Мой доход 660 ₽ Ставка 6,3% Детальный расчет Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.

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Таблица ставок значение ставок указано в процентах годовых от 730 до 740 дней от 5 000 ₽ 6,3

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация раз в полгода Специальный вклад детский Особые условия Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 14 лет. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей в наличном порядке, в безналичном - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от фактического нахождения средств на счете: от 1 до 375 дней - 1%, от 376 до 740 дней(до дня предшествующего дню срока вклада) - 3% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях в рамках проведения рекламных акций возможна выдача именных сертификатов на повышение процентной ставки по вкладу Автопролонгация возможна если на день переоформления возраст ребенка достиг 14 лет или такого вида вклада не существует, он переоформляется во вклад «До востебования» Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:41 Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Вклад «Детский накопительный (раз в полгода)» в 8 городах России 3 248

Справочная информация ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» Адрес 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8 Отделения и банкоматы в городе Липецк Отделения 17 Банкоматы 105 посмотреть на карте Телефоны (4742) 32-93-29