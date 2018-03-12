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Детский накопительный (ежеквартально)

Липецккомбанк, вклад Все вклады банка
Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 14 лет (при предъявлении документа «Свидетельство о рождении ребенка»).
Валюта
Ставка
6,20%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 1096 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 014
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1096 до 1104 дней
от 5 000 ₽ 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
детский
Особые условия

Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 14 лет.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей в наличном порядке, в безналичном - без ограничений
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от фактического нахождения средств на счете: от 1 до 375 дней - 1%, от 376 до 740 дней - 3%, от 741 до 1104 дней(до дня предшествующего дню срока вклада) - 4% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях
в рамках проведения рекламных акций возможна выдача именных сертификатов на повышение процентной ставки по вкладу
Автопролонгация
возможна
если на день переоформления возраст ребенка достиг 14 лет или такого вида вклада не существует, он переоформляется во вклад «До востебования»
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Детский накопительный (ежеквартально)» в 8 городах России
3 279
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Отделения и банкоматы
в городе Липецк
Отделения 17 Банкоматы 105 посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29

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