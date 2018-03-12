Параметры вклада

Выплата процентов

в конце срока

Капитализация

ежеквартально

Специальный вклад

детский

Особые условия

Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 14 лет.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей в наличном порядке, в безналичном - без ограничений

Частичное снятие

невозможно

Досрочное расторжение

на льготных условиях в зависимости от фактического нахождения средств на счете: от 1 до 375 дней - 1%, от 376 до 740 дней - 3%, от 741 до 1104 дней(до дня предшествующего дню срока вклада) - 4% годовых

Увеличение ставки

возможно при других условиях в рамках проведения рекламных акций возможна выдача именных сертификатов на повышение процентной ставки по вкладу

Автопролонгация

возможна если на день переоформления возраст ребенка достиг 14 лет или такого вида вклада не существует, он переоформляется во вклад «До востебования»

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

12.03.2018 14:41