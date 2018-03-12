Стабильный
Иваново, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
628 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽
|5,75
|6,25
|5,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
по желанию вкладчика, возможно ежемесячное получение процентов
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; 100 000 рублей в месяц
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов на 181 день - по ставке 0,2% годовых; для вкладов на 367 и 730 дней - 0,2% годовых за первые 180 дней, 2% годовых - со 181 дня
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
3 459
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
- Адрес
-
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 30-55-34
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