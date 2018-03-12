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Стабильный

Иваново, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
628
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 5,75 6,25 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
по желанию вкладчика, возможно ежемесячное получение процентов
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
10 000 рублей; 100 000 рублей в месяц
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для вкладов на 181 день - по ставке 0,2% годовых; для вкладов на 367 и 730 дней - 0,2% годовых за первые 180 дней, 2% годовых - со 181 дня
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
3 459
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 7 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(4932) 30-55-34

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