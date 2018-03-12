Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока по желанию вкладчика, возможно ежемесячное получение процентов Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 10 000 рублей; 100 000 рублей в месяц Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов на 181 день - по ставке 0,2% годовых; для вкладов на 367 и 730 дней - 0,2% годовых за первые 180 дней, 2% годовых - со 181 дня Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 15:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.