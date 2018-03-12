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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору Увеличение ставки возможно +0,3% в рублях и 0,1% в долларах при открытии вклада через интернет - банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.