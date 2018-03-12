Управляемый
Валюта
₽
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
87 477 ₽
Ставка
5,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 1 500 000 ₽
|5,6
|5,8
при заключении договоров с ветеранами и инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада - 1 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений; максимальная сумма дополнительных взносов равна первоначальному взносу; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада; проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 7 городах России
8 592
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
-
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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