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Управляемый

Банк «Санкт-Петербург», вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
87 477
Ставка
5,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 1 500 000 ₽ 5,6 5,8

при заключении договоров с ветеранами и инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада - 1 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений; максимальная сумма дополнительных взносов равна первоначальному взносу; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада; проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 7 городах России
8 592
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 55 Банкоматы 344 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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