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при заключении договоров с ветеранами и инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада - 1 000 рублей

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений; максимальная сумма дополнительных взносов равна первоначальному взносу; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада; проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.