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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты на карту "Золотая Корона" (комиссия за годовое обслуживание и снятие наличных денежных средств не взимается) Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма от 3 000 рублей в месяц Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.