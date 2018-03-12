Морской бриз
Холмск, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 3,00%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
от 183 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 529 ₽
Ставка
3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|183 дня
|366 дней
|545 дней
|от 700 000 ₽
|3
|2,9
|2,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
на карту "Золотая Корона" (комиссия за годовое обслуживание и снятие наличных денежных средств не взимается)
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
от 3 000 рублей в месяц
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морской бриз» в 2 городах России
3 141
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Холмск»
- Адрес
-
693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 304Г
- Отделения и банкоматы
-
в городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
-
(42433) 6-61-30
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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