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Морской бриз

Холмск, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 3,00%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
от 183 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 529
Ставка
3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
183 дня 366 дней 545 дней
от 700 000 ₽ 3 2,9 2,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
на карту "Золотая Корона" (комиссия за годовое обслуживание и снятие наличных денежных средств не взимается)
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
от 3 000 рублей в месяц
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морской бриз» в 2 городах России
3 141
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Холмск»
Адрес
693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 304Г
Отделения и банкоматы
в городе Южно-Сахалинск
Отделения 2 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(42433) 6-61-30

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