Новый пенсионный
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
395 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
72 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|от 1 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый пенсионный» в 8 городах России
3 633
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
- Адрес
-
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 30-93-09
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
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-
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Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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