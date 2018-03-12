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Новый пенсионный

Чувашкредитпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
395 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
72
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней
от 1 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый пенсионный» в 8 городах России
3 633
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Чебоксары
Отделения 8 Банкоматы 31 посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

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