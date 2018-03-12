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Праздничный Плюс

Снежинский, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
674
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 61 день 91 день 121 день 151 день 181 день 271 день 367 дней 555 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 5,7 6 6,4 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7 6,1 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 10:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный Плюс» в 9 городах России
3 988
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Снежинск
Отделения 4 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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