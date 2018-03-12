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Пенсионный доходный плюс

Снежинский, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 61 день 91 день 121 день 151 день 181 день 271 день 365 дней 555 дней 730 дней
от 1 ₽ 6 6,1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,1 6

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
пересчет производится по ставке 2% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доходный плюс» в 9 городах России
3 776
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Снежинск
Отделения 4 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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