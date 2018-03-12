Максимальный-онлайн
Долинск, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,55%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 270 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 845 ₽
Ставка
6,55%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 270 дней до 1 года
|от 100 000 ₽
|6,55
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через систему «Интернет–Банк».
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
за исключением последних 90 дней срока договора
- срок хранения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 180 дней - по ставке 2,25% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 21.02.2018 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный-онлайн» в 3 городах России
3 899
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
-
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- Отделения и банкоматы
-
в городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
-
(4242) 49-40-10
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