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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается через систему «Интернет–Банк». Пополнение возможно, но есть ограничения: срок хранения вклада за исключением последних 90 дней срока договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 180 дней - по ставке 2,25% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 21.02.2018 13:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.