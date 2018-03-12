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Максимальный-онлайн

Долинск, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,55%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 270 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 845
Ставка
6,55%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 270 дней до 1 года
от 100 000 ₽ 6,55
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через систему «Интернет–Банк».

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок хранения вклада
за исключением последних 90 дней срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 180 дней - по ставке 2,25% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
21.02.2018 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный-онлайн» в 3 городах России
3 899
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
Отделения и банкоматы
в городе Южно-Сахалинск
Отделения 1 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(4242) 49-40-10

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