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VIP-онлайн

Долинск, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 904
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
100 дней
от 100 000 ₽ 6,6
от 1 000 000 ₽ 6,9
100 дней
от 5 000 $ 0,7
от 35 000 $ 0,85
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через систему «Интернет–Банк».

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
21.02.2018 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP-онлайн» в 3 городах России
3 583
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
Отделения и банкоматы
в городе Южно-Сахалинск
Отделения 1 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(4242) 49-40-10

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