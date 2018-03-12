Премиум
Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
485 163 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
|365 дней
|732 дня
|от 3 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|7,2
|7,5
|365 дней
|732 дня
|от 85 000 $
|0,9
|0,65
|от 150 000 $
|1
|0,75
|365 дней
|732 дня
|от 85 000 €
|0,45
|0,4
|от 150 000 €
|0,55
|0,5
|365 дней
|732 дня
|от 1 000 000 ¥
|0,5
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 14:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 19 городах России
6 954
Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
-
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
Специальные предложения
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