Вход
Поиск

Премиум

Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
485 163
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
365 дней 732 дня
от 3 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 7,2 7,5
365 дней 732 дня
от 85 000 $ 0,9 0,65
от 150 000 $ 1 0,75
365 дней 732 дня
от 85 000 € 0,45 0,4
от 150 000 € 0,55 0,5
365 дней 732 дня
от 1 000 000 ¥ 0,5 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 14:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 19 городах России
6 954
Вернуться в поиск
Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Якутск
Отделения 7 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(4112) 34-36-62

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Накопительный 6,6 1 500 000 ₽ Посмотреть
Любимым 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Надежный 7,3 5 000 ₽ Посмотреть
Надежный - ВИП 7,2 1 400 000 ₽ Посмотреть
Доходный 7,1 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный накопительный 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 4,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще