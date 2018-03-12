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Срочный+

Челябинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1111 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
20 679
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1111 дней
от 100 000 ₽ 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный+» в 13 городах России
5 082
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 59 Банкоматы 113 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 268-00-88

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