Миллениум Валютный
Банк Казани, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,10%
Сумма
от 1 000 $
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 $
Ставка
1,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|365 дней
|от 1 000 $ до 3 000 000 $
|1,1
|365 дней
|от 1 000 € до 3 000 000 €
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов/евро; не позднее 90 дней до окончания срока действия договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Миллениум Валютный» в 5 городах России
3 486
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
-
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98
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Для посетителей Банки.ру
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