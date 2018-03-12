Максимальный процент
Бинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
367 ₽
Ставка
7,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|7,3
|7,4
|7,4
|6,75
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 300 $ до 1 000 000 $
|0,55
|1,3
|1,65
|1,65
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 300 € до 1 000 000 €
|0,2
|0,3
|0,35
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,15 п.п. к ставке в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения; +0,2 п.п. к ставке в рублях при размещении вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный процент» в 169 городах России
383 315
Справочная информация
ПАО «Бинбанк»
- Адрес
-
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
- Сайт
- binbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-50-758 800 200-50-75 — единая справочная служба
Специальные предложения
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