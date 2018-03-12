Ежемесячный доход
Бинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
174 ₽
Ставка
6,95%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|6,95
|6,8
|6,55
|5,65
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 300 $ до 1 000 000 $
|0,35
|1
|1,3
|1,3
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 300 € до 1 000 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
прекращается за 30 дней до даты окончания срока действия договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,15 п.п. в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения; +0,2 п.п. в рублях при размещении вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный доход» в 169 городах России
229 165
Справочная информация
ПАО «Бинбанк»
- Адрес
-
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
- Сайт
- binbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-50-758 800 200-50-75 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Великолепная семерка
|6,8
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Вклад в будущее (НСЖ)
|9
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Вклад в будущее (ИСЖ)
|8,5
|150 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный процент
|7,4
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Мультивалютный
|6,8
|30 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть