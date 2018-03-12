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Ежемесячный доход

Бинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
174
Ставка
6,95%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 10 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,95 6,8 6,55 5,65
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 300 $ до 1 000 000 $ 0,35 1 1,3 1,3
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 300 € до 1 000 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
прекращается за 30 дней до даты окончания срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,15 п.п. в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения; +0,2 п.п. в рублях при размещении вклада через интернет-банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный доход» в 169 городах России
229 165
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Справочная информация
ПАО «Бинбанк»
Адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Сайт
binbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 41 Банкоматы 100 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 755-50-75
8 800 200-50-75 — единая справочная служба

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