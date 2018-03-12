Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт бесплатное оформление дебетовой карты Visa Platinum; через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 200 000 рублей, 4 000 долларов или евро; при сроке вклада 181 день - в течение первых трех месяцев,при сроке 367 дней — в течение первых шести месяцев, при сроке вклада 550 дней - в течение двенадцати месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 90 дней - по ставке вклада Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 11:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.