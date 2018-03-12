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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно на счёт до востребования по вкладам в рублях проценты выплачиваются ежемесячно, по вкладам в валюте - в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при пролонгации или при других условиях на 0,5 п.п. в рублях в рамках акции "Плюс для клиента", подробнее см. сайт банка Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 09:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.