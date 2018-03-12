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Классический+

Воронеж, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 189
Ставка
7,15%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 100 000 ₽ 7,15
367 дней
от 500 $ 0,65
367 дней
от 400 € 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на счёт до востребования
по вкладам в рублях проценты выплачиваются ежемесячно, по вкладам в валюте - в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при пролонгации или при других условиях
на 0,5 п.п. в рублях в рамках акции "Плюс для клиента", подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 09:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический+» в 22 городах России
18 067
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Справочная информация
АО «Банк Воронеж»
Адрес
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Отделения и банкоматы
в городе Воронеж
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-78-68
(812) 622-07-09
(473) 206-52-82

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