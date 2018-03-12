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Оптимальный

Курган, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
679 515
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 5,3
от 50 000 ₽ 5,6
от 150 000 ₽ 5,8
от 500 000 ₽ 6,3
от 3 000 000 ₽ 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей, безналичным путем — без ограничений
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за полные периоды (30 дней) сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 2 городах России
2 783
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в городе Курган
Отделения 7 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(3522) 60-04-10

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