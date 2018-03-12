Оптимальный
Курган, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
679 515 ₽
Ставка
6,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|5,3
|от 50 000 ₽
|5,6
|от 150 000 ₽
|5,8
|от 500 000 ₽
|6,3
|от 3 000 000 ₽
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, безналичным путем — без ограничений
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды (30 дней) сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 2 городах России
2 783
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган»
- Адрес
-
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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|Накопительный
|7,4
|300 000 ₽
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|Доходный
|7,4
|150 000 ₽
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|Пенсионный — Накопительный
|6,8
|10 000 ₽
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|Перспектива
|6,8
|10 000 ₽
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|Пенсионный
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