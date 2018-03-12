Общее дело Он-лайн
Кредит Урал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,25%
Сумма
от 1 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
5,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 ₽
|5,25
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
благотворительный
50% от суммы причисленных процентов будут ежемесячно переводиться на счет Религиозной организации Прихода Кафедрального Собора Вознесения Христова г.Магнитогорска для строительства храмов
- Особые условия
-
Вклад открывается через систему «КУБ-Direct».
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Общее дело Он-лайн» в 1 городе России
3 007
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
-
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33
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