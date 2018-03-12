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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается физическим лицам, перечисляющим пенсию на карту банка, через систему «КУБ-Direct». Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при востребовании вклада с 398-го дня проценты выплачиваются по ставке 5,25% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.