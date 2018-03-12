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Крона-комфорт

Крона-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
19 092
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 365 дней от 366 до 547 дней от 548 до 1096 дней
от 100 000 ₽ 5,4 5,3 5,2
от 400 000 ₽ 5,45 5,35 5,25
от 700 000 ₽ 5,5 5,4 5,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее, чем за 60 дней до окончания
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальная сумма каждой суммовой градации
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-комфорт» в 3 городах России
3 018
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Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-25-05

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