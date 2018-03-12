Крона-престиж
Крона-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
774 797 ₽
Ставка
7,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|2 года
|от 1 000 000 ₽
|7,25
|от 3 000 000 ₽
|7,5
|от 5 000 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; не позднее, чем за 60 дней до конца срока
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка зависит от фактического срока хранения средств на вкладе, см. сайт банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-престиж» в 3 городах России
2 766
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
-
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-25-05
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