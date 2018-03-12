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Крона-престиж

Крона-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
774 797
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2 года
от 1 000 000 ₽ 7,25
от 3 000 000 ₽ 7,5
от 5 000 000 ₽ 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее, чем за 60 дней до конца срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставка зависит от фактического срока хранения средств на вкладе, см. сайт банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-престиж» в 3 городах России
2 766
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Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-25-05

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