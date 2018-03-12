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12 месяцев

Почтобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,60%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
840
Ставка
5,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 15 000 ₽ 5,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «12 месяцев» в 2 городах России
4 273
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 19 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 236-07-72

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Признание 5,5 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный (рубли) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,35 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный Максимум 5,3 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Горячий процент 4,75 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный (валюта) 0,5 300 $ Посмотреть
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