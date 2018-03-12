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Максимальный

Актив Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
546 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
93
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
546 дней
от 1 000 ₽ 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете: с 92 по 182 день - 3% годовых, с 183 по 273 день - 4%, с 274 по 364 день - 5%, с 365 по 545 день - 6% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 12 городах России
4 727
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в городе Саранск
Отделения 10 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 47-52-70

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