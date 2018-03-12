Копилка+
Левобережный, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
348 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|270 дней
|367 дней
|от 5 000 ₽
|5,25
|6,25
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока действия договра
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней проценты выплачиваются по ставке 3% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада через интернет-банк сроком на 270 дней процентная ставка составляет 6,75% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка+» в 38 городах России
13 679
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
-
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 333-35-55 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Персона
|7,75
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Любимый
|7
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Электроник
|6,75
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионер
|6,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Семейный
|6,75
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Поддержка+
|6,5
|10 ₽
|Посмотреть
|Вклад особого назначения+
|6,5
|500 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Капиталъ_7,25
|6,21
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Валютный классический
|1,8
|100 $
|Посмотреть
|Валютный запас
|0,1
|100 ¥
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть