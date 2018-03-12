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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 3 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 90 дней проценты выплачиваются по ставке 3% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада через интернет-банк сроком на 270 дней процентная ставка составляет 6,75% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 11:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.