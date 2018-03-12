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Копилка+

Левобережный, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
348
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 270 дней 367 дней
от 5 000 ₽ 5,25 6,25 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
3 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 90 дней проценты выплачиваются по ставке 3% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях
при открытии вклада через интернет-банк сроком на 270 дней процентная ставка составляет 6,75% годовых
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка+» в 38 городах России
13 679
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 17 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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