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На карманные расходы

Синергия, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 082
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 200 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
предоставляется пластиковая карта MasterCard Standard на три года с бесплатным обслуживанием в первый год
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается держателям пластиковых карт банка.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за каждый полный месяц сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На карманные расходы» в 2 городах России
3 413
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Синергия»
Адрес
410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 22-35-00

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