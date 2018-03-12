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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты предоставляется пластиковая карта MasterCard Standard на три года с бесплатным обслуживанием в первый год Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается держателям пластиковых карт банка. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за каждый полный месяц сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 16:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.