На карманные расходы
Синергия, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
550 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 082 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|550 дней
|от 200 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
предоставляется пластиковая карта MasterCard Standard на три года с бесплатным обслуживанием в первый год
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается держателям пластиковых карт банка.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за каждый полный месяц сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На карманные расходы» в 2 городах России
3 413
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Синергия»
- Адрес
-
410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 22-35-00
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