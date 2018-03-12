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Союз Валют

Акцепт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
704
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 6,75 7
181 день 367 дней
от 170 $ 0,7 1,1
181 день 367 дней
от 160 € 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
по вкладу одновременно открывается три счета: в рублях, долларах и евро; предусмотрена возможность совершения конвертации денежных средств внутри вклада
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей, 100 долларов или евро; при сроке вклада 181 день - в течение первых трех месяцев,при сроке 367 дней — в течение первых шести месяцев
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Союз Валют» в 9 городах России
10 366
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 7 Банкоматы 46 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимум 7 5 000 ₽ Посмотреть
Устойчивый процент (ежемесячно) 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Статус 6,5 5 000 000 ₽ Посмотреть
Премиум (ежемесячная капитализация) 6,75 5 000 000 ₽ Посмотреть
Премиум (в конце срока) 7,25 5 000 000 ₽ Посмотреть
Устойчивый процент (ежеквартально) 6,75 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежеквартально) 7 200 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячно) 6,75 200 ₽ Посмотреть
Удобный 6,25 300 000 ₽ Посмотреть
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