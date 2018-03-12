Союз Валют
Акцепт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
704 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6,75
|7
|181 день
|367 дней
|от 170 $
|0,7
|1,1
|181 день
|367 дней
|от 160 €
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
по вкладу одновременно открывается три счета: в рублях, долларах и евро; предусмотрена возможность совершения конвертации денежных средств внутри вклада
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей, 100 долларов или евро; при сроке вклада 181 день - в течение первых трех месяцев,при сроке 367 дней — в течение первых шести месяцев
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Союз Валют» в 9 городах России
10 366
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
-
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|Статус
|6,5
|5 000 000 ₽
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|Премиум (ежемесячная капитализация)
|6,75
|5 000 000 ₽
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|Премиум (в конце срока)
|7,25
|5 000 000 ₽
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|Устойчивый процент (ежеквартально)
|6,75
|5 000 ₽
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|Пенсионный (ежеквартально)
|7
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