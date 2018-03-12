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Выгодное вложение

КС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
546 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
85
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
546 дней
от 1 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств во вкладе: от 91 до 182 дней - 1%, от 183 до 273 дней - 3%, от 274 до 364 дней - 4,3%, от 365 до 545 дней - 5,3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодное вложение» в 21 городе России
3 831
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
Отделения и банкоматы
в городе Саранск
Отделения 24 Банкоматы 39 посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 23-50-50

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