Выгодное вложение
КС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
546 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
85 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|546 дней
|от 1 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств во вкладе: от 91 до 182 дней - 1%, от 183 до 273 дней - 3%, от 274 до 364 дней - 4,3%, от 365 до 545 дней - 5,3% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодное вложение» в 21 городе России
3 831
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
-
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 23-50-50
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