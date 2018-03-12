Стабильный процент
Татсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
318 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|372 дня
|от 5 000 ₽
|6
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный процент» в 3 городах России
3 293
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 299-11-11
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