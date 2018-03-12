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Стабильный процент

Татсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
318
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня 372 дня
от 5 000 ₽ 6 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный процент» в 3 городах России
3 293
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 43 Банкоматы 60 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 299-11-11

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