Ступеньки
Банк Казани, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 104 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 50 000 ₽
|6,7
всего шесть периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней - 5%, 5,5%, 6%, 7% годовых, пятый и шестой периоды по 185 дней - 7,25% и 7,75% годовых; указана средняя годовая ставка за полный период нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
в конце каждого процентного периода
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад может быть внесен в пользу третьего лица.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение первых двух периодов (180 дней)
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный период проценты не пересчитываются, за неполный период выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребования»
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ступеньки» в 5 городах России
5 427
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
-
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98
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