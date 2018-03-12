Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего шесть периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней - 5%, 5,5%, 6%, 7% годовых, пятый и шестой периоды по 185 дней - 7,25% и 7,75% годовых; указана средняя годовая ставка за полный период нахождения средств во вкладе