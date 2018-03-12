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Ступеньки

Банк Казани, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 104
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 50 000 ₽ 6,7

всего шесть периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней - 5%, 5,5%, 6%, 7% годовых, пятый и шестой периоды по 185 дней - 7,25% и 7,75% годовых; указана средняя годовая ставка за полный период нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
в конце каждого процентного периода
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад может быть внесен в пользу третьего лица.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых двух периодов (180 дней)
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
за каждый полный период проценты не пересчитываются, за неполный период выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребования»
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ступеньки» в 5 городах России
5 427
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 19 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 518-98-98

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Городской Стабильный (в конце срока) 7,25 100 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив (1) 7,25 10 000 000 ₽ Посмотреть
Городской Пенсионный (ежемесячно) 7 100 000 ₽ Посмотреть
Городской Стабильный (ежемесячно) 6,75 100 000 ₽ Посмотреть
ВИП - Миллениум 6,75 1 000 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив 6,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Миллениум 5,75 50 000 ₽ Посмотреть
Срочный в иностранной валюте 1,35 5 000 $ Посмотреть
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