Вход
Поиск

Успех+

Уралфинанс, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,44%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 370 325
Ставка
6,44%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 000 ₽ 6,44

пять периодов начисления процентов: 1-90 дней - 7,5%, 91-180 дней - 7%, 181-270 дней - 6,5%, 271-367 - 6,5%, 368-730 - 6%; указана средняя ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
начисленные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успех+» в 3 городах России
2 522
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 1 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 222-11-01

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Бизнес — плюс 7 300 000 ₽ Посмотреть
Рекорд 5,62 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный плюс 5,56 1 000 ₽ Посмотреть
Кошелек 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Удобный 1 1 000 € Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще