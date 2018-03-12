Успех+
Уралфинанс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,44%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 370 325 ₽
Ставка
6,44%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 000 ₽
|6,44
пять периодов начисления процентов: 1-90 дней - 7,5%, 91-180 дней - 7%, 181-270 дней - 6,5%, 271-367 - 6,5%, 368-730 - 6%; указана средняя ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
начисленные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успех+» в 3 городах России
2 522
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
-
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-01
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