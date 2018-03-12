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Юбилейный

Вкабанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
10 471
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день
от 10 000 ₽ 4,9 5,45 5,55
от 100 000 ₽ 5,6
от 700 000 ₽ 4,9 6 5,55
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 4 городах России
2 358
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Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
Отделения и банкоматы
в городе Астрахань
Отделения 10 Банкоматы 26 посмотреть на карте
Телефоны
(8512) 44-48-55

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