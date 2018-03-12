Валютный резерв
Витабанк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
2,00%
Сумма
от 300 000 $
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 033 $
Ставка
2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 300 000 $
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный резерв» в 1 городе России
2 608
Справочная информация
ПАО «Витабанк»
- Адрес
-
195220, г. Санкт-Петербург,
пр-тНепокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-99-99
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