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Валютный резерв

Витабанк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
2,00%
Сумма
от 300 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 033 $
Ставка
2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 300 000 $ 2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный резерв» в 1 городе России
2 608
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Справочная информация
ПАО «Витабанк»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 325-99-99

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