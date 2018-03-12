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Миллионер

Кузнецкбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
101 446
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 1 000 000 ₽ 6,6
от 3 000 000 ₽ 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
500 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Миллионер» в 2 городах России
2 897
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89а
Отделения и банкоматы
в городе Новокузнецк
Отделения 18 Банкоматы 99 посмотреть на карте
Телефоны
(3843) 70-38-88

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