Миллионер
Валюта
₽
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
101 446 ₽
Ставка
6,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,6
|от 3 000 000 ₽
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Миллионер» в 2 городах России
2 897
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
-
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|6,4
|700 000 ₽
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|5,6
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