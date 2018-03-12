Сберегающий
НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
187 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|5
|6
|7,5
|7,3
|7,2
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 $
|0,2
|0,4
|0,8
|1,35
|1,85
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,05
|0,1
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегающий» в 8 городах России
38 542
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
-
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
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|100 000 ₽
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|7,5
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|7
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|2,6
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