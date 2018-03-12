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Сберегающий

НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
187
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 61 день 91 день 181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 5 6 7,5 7,3 7,2
31 день 61 день 91 день 181 день 367 дней
от 500 $ 0,2 0,4 0,8 1,35 1,85
31 день 61 день 91 день 181 день 367 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,05 0,1 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегающий» в 8 городах России
38 542
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный

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